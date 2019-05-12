С установкой стелы в Петрозаводске "медлить уже нельзя"

В Петрозаводске прошли очередные слушания по выбору места установки стелы "Город воинской славы".

Михаил Гольденберг: Вы знаете, я стоял у истоков присвоения городу почётного звания. Семь лет – три раза подавали. И выходит, что за триста лет в кои-то раз обратили внимание на Петрозаводск. Следующий раз ещё через триста лет обратят. Всего ведь 45 городов носят это почётное звание. Наш номер – 44-ый. И говорят, что список закроют. Считайте, что попали в последний вагон… Вопрос по стеле, конечно, затянули. И сейчас пахнет тем, что опять затянут. А ведь слушать надо специалистов, в том числе, тех, кто стоит перед вами – краеведов. Ведь всем слоям не угодишь. Стела должна работать. Должна быть в самом видном месте. А не только там, где приезжие с пароходов… Наш город – город-труженик. Это – кузница, оружейница, кобура. И если уж так говорить, то Петрозаводск – это или завод, или озеро. Давайте думать о том, что сказать экскурсоводам. С памятниками я не призывал бы воевать. Ничего сносить не надо. Но этот памятник – "Дерево дружбы" на аллее побратимов – он уже сам давно разрушился. Если что, то его можно и перенести. Поэтому, конечно, я выступаю за вариант – за площадь Кирова. Но давайте последнее слово оставим за специалистами и за властью, которая и должна принять решение. Медлить уже нельзя.

Что сказали другие участники обсуждения и где все-таки решили установить стелу, читайте здесь.