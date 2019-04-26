С Валаама на вертолете госпитализировали тяжелобольного

В Ленинградскую область госпитализировали с Валаама 58-летнего тяжелобольного мужчину, сообщается в паблике национальной санавиации.

В минувший четверг 25 апреля в Ленинградскую область с острова Валаам в медсанчасть № 122 на вертолете санавиации госпитализировали 58-летнего мужчину с заболеваниями сердца и легких.