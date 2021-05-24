Сад памяти из карельской березы появился в повенецкой школе-интернате

На территории школы-интерната № 18 в Повенце сотрудники Минприроды Карелии, Медвежьегорского лесничества, учителя и учащиеся посадили карельскую березу, ели, рябины в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Институт леса Карельского научного центра предоставил для акции двухлетнюю карельскую березу. Сотрудники КарНЦ РАН бережно вырастили деревья из пробирки в лаборатории.

Замминистра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев провел инструктаж и рассказал о том, как правильно высаживать карельскую березу — корневая шейка у дерева должна быть открытой, иначе оно засохнет.

Учащиеся охотно высаживали деревья под руководством сотрудников Минприроды.

Теперь они будут следить за ростом ценного вида деревьев — карельской березы - и проводить уходы.





В планах школы обустроить сад: поставить скамейки, отсыпать дорожки.

Акция Сад памяти в Карелии продолжается.