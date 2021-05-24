Реклама на сайте
Прислать новость
Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам 26
Сегодня 06:40
Водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии (ФОТО) 3
24.05.2021 16:35
После смерти врача выяснилось, что он сделал своих родных миллионерами
24.05.2021 19:40
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии 16
24.05.2021 17:20

Сад памяти из карельской березы появился в повенецкой школе-интернате

Новости. Общество
15:33, 25 Мая 2021
фото: © Министерство природных ресурсов и экологии Карелии

На территории школы-интерната № 18 в Повенце сотрудники Минприроды Карелии, Медвежьегорского лесничества, учителя и учащиеся посадили карельскую березу, ели, рябины в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Институт леса Карельского научного центра предоставил для акции двухлетнюю карельскую березу. Сотрудники КарНЦ РАН бережно вырастили деревья из пробирки в лаборатории.

Несколько кликов и наш город станет лучше
23.05.2021 15:50

Замминистра природных ресурсов и экологии республики Сергей Шарлаев провел инструктаж и рассказал о том, как правильно высаживать карельскую березу — корневая шейка у дерева должна быть открытой, иначе оно засохнет.

Учащиеся охотно высаживали деревья под руководством сотрудников Минприроды.

Теперь они будут следить за ростом ценного вида деревьев — карельской березы - и проводить уходы.

В планах школы обустроить сад: поставить скамейки, отсыпать дорожки.

Акция Сад памяти в Карелии продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Чтиво

Сегодня 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»