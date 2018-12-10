Детский сад в Вилге закрыли из-за плохой воды

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В деревне Вилга Прионежского района Карелии Роспотребнадзор закрыл детский сад из-за плохой воды в скважине.
Как стало известно "Столице на Онего", детский сад, который посещают порядка 70 воспитанников, временно закрыли с понедельника, 10 декабря, по требованию карельского управления Роспотребнадзора.
Ранее, в рамках проверки проб воды, были выявлены нарушения.
В администрации Нововилговского сельского поселения "Столице на Онего" подтвердили информацию о временном закрытии детсада из-за некачественной воды.
В управлении Роспотребнадзора пока не комментируют данную информацию.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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