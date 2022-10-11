«Садик построен»: Глава Карелии объявил о завершении строительства детсада в Ляскеля (ВИДЕО)

Строительство многострадального объекта ФЦП в Питкярантском районе, по словам Артура Парфенчикова, завершилось.

Как сообщил на своей странице в соцсети руководитель Карелии, 8 ноября было получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в поселке Ляскеля.

«Мы все очень долго этого ждали. Не скрою, объект был сложным, нервов он мне потрепал. Но теперь можно выдохнуть: садик построен. Компания КСМ, как и обещала, выполнила все работы в срок. Следующий этап — лицензирование Роспотребнадзора, после чего дети пойдут в детский сад», — написал Артур Парфенчиков.

Напомним, детсад в поселке Ляскеля Питкярантского района начали строить в рамках Федеральной целевой программы в 2018 году. За это время объект сменил трех подрядчиков, а проект пришлось корректировать из-за изменившихся требований к образовательным учреждениям. Последним подрядчиков оказалась компания КСМ, она же и достроила детский сад.