Минстрой Карелии рассказал о строительстве детского сада в поселке Ляскеля

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии опровергло информацию о том, что в поселке Ляскеля Питкярантского района не будет доведено до конца строительство детского сада, а больше сотни миллионов рублей «зарыли в землю».

Депутат Законодательного собрания Андрей Мазуровский съездил в Питкярантский район и посетил строительную площадку детского сада в поселке Ляскеля. Результатом стала публикация в одном из карельских СМИ, в которой говорится о том, что место для садика выбрано неудачное, фундамент снесен, деньги «освоены», а сада нет и не будет в обещанное время.

Детский сад в Ляскеля – нужный поселку и долгожданный объект с непростой историей. Садик начали строить в 2018 году, но весной 2019 подрядчик прекратил работы. Контракт с ним расторгли. Но прежде чем заключать новый, потребовалось откорректировать проект, так как за это время изменились требования к образовательным учреждениям. После того, как проект получил положительное заключение государственной экспертизы, состоялся новый аукцион по выбору подрядчика. Контракт заключили в декабре 2020 года. О том, что сейчас происходит на строительной площадке, рассказал министр строительства Карелии Виктор Россыпнов.

"Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии контролирует строительство детского сада в Ляскеля ежедневно. Фундамент, оставленный первым подрядчиком, признали некачественным, и поэтому, разобрали. Сейчас на объекте ведется забивка свай, для формирования надежного фундамента, их надо забить 187. Сваи погружаются в землю до отказа. Данное проектное решение было выработано на основании геологических изысканий, которые проводились до начала строительства. Таким образом, учтены особенности грунта на местности, где ведется строительство", - отметил глава Минстроя республики.

Как пояснил Виктор Россыпнов, строительство садика идет на участке, который выделила для дошкольного учреждения местная администрация. Решение о месте строительства принималось не в Петрозаводске, а непосредственно в Ляскеля. Местные власти предоставили именно эту территорию, пояснив, что другой земли для садика у них нет.

Рассказал министр строительства Карелии и о судьбе денег, выделенных на строительство. Действительно, аванс, заплаченный подрядчику, не был отработан. Министерством строительства еще весной прошлого года было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств. Работы, выполненные подрядчиком, в том числе по устройству демонтированного сейчас фундамента, приняты и оплачены не были. Кроме того, по иску Управления капитального строительства Карелии, судом было принято решение о взыскании с подрядчика как суммы аванса в полном объеме, так и штрафных санкций.

"В очередной раз мы подтверждаем, что детский сад в Ляскеля будет построен. Принимаем все меры для того, чтобы успеть сделать это в текущем году", - отметил Виктор Россыпнов.