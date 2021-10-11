Садоводам в России облегчат подключение их участков к электричеству

Владельцы участков смогут сами обращаться в сетевую компанию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в правила технологического присоединения садоводческих участков к электрическим сетям. Как пояснили в федеральном правительстве, владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую компанию, что существенно замедляло процесс техприсоединения.

Кроме того, все необходимые коммуникации теперь будут подводиться непосредственно к участку заявителя, тогда как до этого сетевая компания была обязана протягивать линию только до границ СНТ. Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 КВт.