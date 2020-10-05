Сайт дешевле велосипеда: возможно ли это

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12:03, 06 Октября 2020
фото: © Freepik
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Представьте, вам нужно купить кошачий корм и вкусняшки своему питомцу, но из-за пандемии вы не хотите лишний раз выходить на улицу.

В интернете находите сайт зоомагазина и оформляете заказ. Просто, удобно и без особых усилий. Но что делать, если вы не покупатель, а бизнесмен, а вместо интернет-магазина у вас только заброшенная страница ВКонтакте? Именно в такой ситуации оказались многие предприниматели в Карелии весной этого года: магазины закрыты, онлайн-продаж нет, выручка ноль, вероятность закрытия высока.

Чтобы позаботиться о своем бизнесе заранее и не попасть в неприятную ситуацию ещё раз, задумайтесь о создании сайта. Иметь интернет-ресурс в 2020 году – не роскошь, а необходимость. Если нет времени и возможности создать многостраничный сайт - на первых порах достаточно лендинга. Даже с ним вы сможете повысить имидж компании в глазах потенциальных клиентов и партнеров, презентовать продукт и рассказать о своих уникальных предложениях.

Лендинг - это визитная карточка компании. Подойдет как для начинающего бизнеса с ограниченным бюджетом, так и для компаний с большим опытом на рынке. Основная цель сайта - презентация компании, личности, мероприятия, акции или продукта. А самое главное, создание сайта обойдется вам ниже стоимости велосипеда. В нашем интернет-агентстве вы можете заказать лендинг под ключ всего за 15 тысяч рублей.

Свяжитесь со специалистом по телефону 8(8142) 255-000.

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