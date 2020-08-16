Сайт "карельской википедии" наполнят контентом за 800 тысяч рублей

Власти республики готовы потратить более 800 тысяч рублей на создание текстов для "карельской википедии": поставщика статей выберут без проведения конкурса.

Центр народного творчества и культурных инициатив республики выступил заказчиком услуги по предоставлению информации для наполнения сайта сетевой энциклопедии про Карелию.

Цена договора составляет 830 тыс. рублей, а закупка будет произведена у единственного поставщика, минуя конкурентные процедуры. Деньги для расчетов с исполнителем поступят заказчику из карельской казны.

Исполнитель обязан написать в общей сложности не менее 90 статей. Если сумма договора заявлена в размере 830 тысяч рублей, то можно предположить, что стоимость подготовки одного текста для "карельской википедии" превысит 9 тысяч рублей.

Подробности - в тексте на сайте "Вестей Карелии".