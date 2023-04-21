«Сам бы хотел учиться в такой»: Шандалович осмотрел новую школу в Деревянке

Спикер парламента Карелии проверил качество строительства новой школы в поселке Деревянка.

Во время рабочей поездки в Прионежский район председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович вместе с коллегой, депутатом Ольгой Шмаеник осмотрели новую школу в поселке Деревянка.







Об этом спикер парламента рассказал на своей странице в социальной сети.



«Трехэтажная школа на 200 человек получилась яркая, просторная и уютная, - отметил Шандалович. - Здесь есть все для учебы и дополнительного образования: несколько спортивных залов, площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола, современные классы и мастерские, свой актовый зал, которого не было в старом здании. Сам бы хотел учиться в такой школе».









Депутаты осмотрели новостройку в рамках федерального партийного проекта Единой России «Новая школа». Представитель застройщика, компании «Век», Илья Гольд сообщил, что готовность объекта - 95%.



«Сейчас собирается и устанавливается мебель и оборудование, благоустраивается территория и обустраивается стадион. Ввод эксплуатацию – до 1 августа, - сообщил спикер карельского парламента. - Первый звонок здесь прозвучит 1 сентября. Уверен, что знания, которые получат здесь ребята, будут высочайшего уровня».



Кроме того, председатель республиканского Заксобрания отметил, что вопрос по подъездной дороге к школе парламентарии проработают вместе с Главой и правительством Карелии, а также местными властями.



Элиссан Шандалович подчеркнул, что параллельно в республике сейчас строятся школы в Медвежьегорске, Суоярви и Кеми. Общая сумма выделенных средств – 5 млрд рублей.



