Сторонники Юрия Дмитриева настаивают, что он чуть ли не святой.

На днях Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Дело, в рамках которого господин Дмитриев обвинялся в развратных действиях по отношению к своей малолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, вернули на новое рассмотрение.

При этом сторонники Дмитриева настаивают, что он чуть ли не святой, поскольку занимался историей сталинских репрессий, требуют "руки прочь", клянут режим и вообще всех, кто осмелился не встать в едином порыве на защиту обвиняемого.

Но при этом они не говорят о главном. Порнография, не порнография – как формально, с точки зрения закона, квалифицировать снимки, теперь заново будет решать суд. Но зачем вообще 60-летний мужчина фотографировал свою приемную дочь, уже далеко не младенца, в обнаженном виде? Какими благовидными аргументами можно объяснить эту дикую и шокирующую ситуацию? Неужели не бросается в глаза откровенная нелепость объяснений самого Дмитриева, что он так якобы пытался контролировать физическое развитие ребенка? И для этого девочку надо было снимать даже не в купальнике, а полностью обнаженной? Большинство тех, кто за него вступается, сами родители – они тоже таким образом здоровье своих детей контролируют, раздевая их перед фотокамерами?

Об этом сторонники Дмитриева не говорят. Во-первых, потому, что у них явно нет ответов на эти вопросы. Во-вторых, сама девочка, ее состояние, ее судьба никого из этих писателей-литераторов-правозащитников не интересует. Как стало сейчас известно, по просьбе родной бабушки ребенка была проведена психологическая экспертиза девочки. По имеющейся информации, адвокат Дмитриева отказался даже знакомиться с видеоматериалами проведенного психологами опроса…

Но самое печальное – молчат ведь и другие. Даже те люди, которым ребенка наверняка искренне жаль. За все время, пока тянется эта история, можно вспомнить лишь несколько публичных высказываний не о самом Дмитриеве, а именно о ставшей жертвой девочке.

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