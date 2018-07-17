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Новости. Общество
11:24, 17 Июля 2018

"Самая безопасная площадка в Петрозаводске"

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Именно такой принцип ставила директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева при проектировании и оборудовании площадки для подготовки мотоциклистов и водителей другой двухколесной техники.

Насколько далось выполнить поставленную задачу? Вот что говорит Жанна Беляева:

– Думаю, что мы справились! Вождение мотоцикла, а тем более, обучение водителя для него – процесс более рискованный, чем езда на легковой машине, даже с учеником, это очевидно.

Поэтому изначально ставилась задача сделать так, чтобы при любых обстоятельствах ученик не пострадал сам и не травмировал окружающих. При том, что у ГИБДД есть строжайшие требования к разметке площадки – никакой отсебятины!

Несмотря на имеющийся опыт, больше недели мы только конструировали этот объект, двигали линии на чертеже, по-разному комбинируя их. Надо было учесть движение людей и машин на площадке, расположение ограждений, учебного корпуса и еще множество факторов. Тем более, что теперь для мотоциклистов появилось очень длинное прямое упражнение, которое никуда не "загнешь", и не спрячешь.

Но разметка, линии и конусы – полдела, хотя и это непростая работа сама по себе – требуется высочайшая точность нанесения. Мы же изначально ставили главной задачей безопасность.

Решили ее путем установки легких пластиковых барьеров-отбойников, которые, с одной стороны, не дадут учебному мотоциклу выкатиться за пределы "поляны", а с другой, не травмируют мотоциклиста, если он на них наткнется. С внешней стороны мотоплощадка ограничена легким металлическим забором, который тоже, в случае неприятности, спружинит и уменьшит риск травмы.

И, как говорится, нет худа без добра. Благодаря тому, что площадка стала большой, теперь там одновременно, не стесняя друг друга, могут кататься сразу несколько мотоциклов. И это важно, ведь летом наплыв ценителей мототехники очень велик, и трудно укладываться в короткие сроки подготовки. Но мы и с этим справляемся, недавно купили еще один мотоцикл.

У нас есть вся линейка двухколесной техники, и не в единственном экземпляре - и скутеры (М) и мотоциклы, как обычные (А), так и легкие (А1). Подготовить мотоциклиста к экзамену на права мы можем за три недели.

Считаю, что серьезным преимуществом площадки автошколы "Престиж" является наличие там учебного корпуса. Есть, где посидеть отдохнуть (ТВ и Wi-Fi), переодеться, перекусить, есть комфортный туалет с горячей водой.

Все, о чем я сказала, очень легко проверить. Во-первых, благодаря "прозрачному" забору площадка на Вытегорском шоссе прекрасно просматривается, во-вторых, первая неделя обучения у нас бесплатна, так что можно поучиться "на пробу" и поговорить с теми, кто уже вовсю учится.

Любые вопросы можно задать преподавателям в наших классах, которые разбросаны по городу, можно проконсультироваться в центральном офисе, на Ленина, 18 или по тел. 27-45-45.

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Комментарии

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Горожанин
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После массового появления автомобилей мотоцикл должен уйти с дорог общего пользования как очень опасное транспортное средство! Пусть развлекаются на мотодромах.
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