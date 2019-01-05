Глава Карелии Артур Парфенчиков о проблеме мусора в Карелии.

"Я же плоггином занимаюсь и достаточно хорошо изучил некоторые мусорные проблемы, какого мусора больше. Конечно, самая большая беда – пачки из-под чипсов и курильщики. Курильщики – это все. У меня антипатия полная, потому что – это сигаретные пачки и окурки. Я лично наблюдал, как на набережной Варкауса какая-то бригада убирала, к вечеру все было чисто, а на следующее утро я побежал кросс, и там, где было чисто, опять бутылки и окурки. <…> Мы реформу мусорную начали, и думаю, что она в позитиве, но понятно, не все сразу. Я вчера пробежался по городу, посмотрел, уже такой грязи возле мусорных контейнеров нет. Когда человек живет в ощущении чистоты и порядка, наверное, в нем что-то меняется. Когда он идет возле облупившейся штукатурки, наверное, у него все-таки нет ощущения стерильности".

А что еще интересного отчебучили известные люди Карелии?

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