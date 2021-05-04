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Самая привлекательная девушка-боец MMA предстала в образе принцессы Леи

Новости. Общество
22:12, 04 Мая 2021
фото: Фото: Instagram Джин Ю Фрей
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Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джин Ю Фрей снялась в образе принцессы Леи из кинофраншизы «Звездные Войны».

Пишет «Лента.ру» со ссыылкой на пост в Instagram-аккаунте спортсменки.

35-летняя американка предстала перед подписчиками в образе героини из шестого эпизода «Звездный Войн». Фрей поздравила пользователей с 4 мая — неофициальным днем «Звездных Войн».

В ноябре 2020-го портал The Things назвал Фрей самой привлекательной представительницей женского MMA. В рейтинг также попали американки Мишель Уотерсон и Пэйдж Ванзант.

Фрей известна по выступлениям в Invicta FC. В июне 2020-го она дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она неудачно провела первые два поединка и впервые одержала победу в рамках организации только в марте 2021 года.

Спортсменка одержала десять побед при шести поражениях в MMA.

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