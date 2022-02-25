Самбист из Карелии стал чемпионом России

Рашад Мурадов достойно представил Карелию на Чемпионате России по боевому самбо.

В Свердловской области 27 февраля завершился Чемпионат России по боевому самбо. За медали боролись сильнейшие спортсмены со всех уголков нашей страны.

Карелию на соревнованиях представлял мастер спорта России международного класса Рашад Мурадов. Рашад выступал в весовой категории до 71 кг. Он провел шесть уверенных боев, в финальной встрече одержав победу над мастером спорта международного класса из Нижегородской области Имраном Джавадовым.

Напомним, Рашад является мастером спорта международного класса по самбо, чемпионом России, трехкратным победителем Кубка мира и серебряным призером Чемпионата мира. Подготовкой Рашада многие годы занимался Заслуженной тренер России Илья Романович Шегельман совместно со своим сыном Романом Шегельманом.