Самбист из Петрозаводска завоевал "бронзу" Чемпионата России

Борец из Карелии Роберт Мойсеенко вошел в число лучших спортсменов завершившегося Чемпионата России по самбо среди студентов.

В число сильнейших единоборцев страны вошел студент института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва №5 Роберт Мойсеенко, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Мастер спорта Роберт Мойсеенко представлял Карелию среди спортсменов в весовой категории до 57 кг. Борец из Петрозаводска одержал победу в четырех схватках, три из которых завершил болевыми приемами.

В одном из поединков Мойсеенко встретился с мастером спорта международной категории из Свердловска Амыром Чадиным. Самбист из Карелии доминировал всю схватку, но окончательную победу по последнему движению присудили его сопернику. По итогам турнира Роберт Мойсеенко завоевал "бронзу".

Чемпионат России по самбо среди студентов проходил с 23 по 25 апреля в городе Кстово Нижегородской области.