Самого сильного заключенного выбрали в колонии Карелии

Турнир "Силовой экстрим" прошел в сегежской исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

В преддверии праздничного дня, посвящённого Дню защитника Отечества, воспитательным отделом ИК-7 для осуждённых организован турнир "Силовой экстрим". Соревнования проводились отдельно по локальным участкам, в них приняли участие как опытные спортсмены, так и новички, недавно открывшие для себя силовые упражнения.

Соревнование включало три силовые дисциплины – это подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях и отжимание от пола. Результат выполненных упражнений фиксировался по бальной системе. По итогам соревнований победителем турнира стал осужденный К. из отряда №4.

Стоит отметить, что сотрудники администрации, контролирующие спортивные мероприятия, строго следили за соблюдением всех карантинных мер во время проведения соревнований.