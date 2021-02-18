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Самого сильного заключенного выбрали в колонии Карелии

Новости. Общество
12:04, 19 Февраля 2021
фото: © УФСИН Карелии
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Турнир "Силовой экстрим" прошел в сегежской исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

В преддверии праздничного дня, посвящённого Дню защитника Отечества, воспитательным отделом ИК-7 для осуждённых организован турнир "Силовой экстрим". Соревнования проводились отдельно по локальным участкам, в них приняли участие как опытные спортсмены, так и новички, недавно открывшие для себя силовые упражнения.

Соревнование включало три силовые дисциплины – это подтягивание на перекладине, отжимание на брусьях и отжимание от пола. Результат выполненных упражнений фиксировался по бальной системе. По итогам соревнований победителем турнира стал осужденный К. из отряда №4.

Стоит отметить, что сотрудники администрации, контролирующие спортивные мероприятия, строго следили за соблюдением всех карантинных мер во время проведения соревнований.

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Комментарии

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