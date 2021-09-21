Насколько эффективны самоходные электрические тележки?

Самоходные тележки используются для перевозки палетированных грузов на большие расстояния.

Эффективность оборудования достигается на крупном складе, где требуется неоднократное преодоление больших расстояний.

На странице каталога https://advanta-kazan.ru/skladskaya-tekhnika/samokhodnye-telezhki.html можно выбрать и купить подходящую электротележку. Предлагаемое оборудование соответствует отечественным и мировым стандартам. В модельном ряду присутствуют электрические рохли с разными эксплуатационными параметрами.

Подбор самоходной тележки

Самоходная электротележка — вид гидравлической модели с электрическим приводом. Наличие мотора обеспечивает скорость, удобство и эффективность работы складской техники. На небольшом, а также крупном складе такой агрегат станет хорошим дополнением к основному парку, избавит от рутины персонал, повысит качество труда.

Плюсы электрических тележек:

оптимизация грузооборота;

облегчение условий труда для операторов;

минимальные риски травмирования и повреждения грузов.

Электротележки могут быть:

Поводковыми. У таких моделей имеется длинная и удобная рукоятка, при помощи которой и осуществляется управление машиной;

С платформой. Такая техника превращается в небольшой погрузчик. При помощи платформы оператору не нужно идти рядом, а достаточно находиться на отведенном месте, чтобы совершать все требуемые операции.

Выбирая складскую технику, стоит обратить внимание на следующее:

Грузоподъёмность. От этого зависит максимальная грузоподъёмность машины;

Мощность мотора. Данный параметр оказывает влияние на скорость передвижения;

Ёмкость батареи. Показатель влияет на то, насколько долго оборудование может работать без подзарядки;

Размеры. Обычно модели с платформой являются более удобными. Они хорошо подходят для небольших и узких помещений.

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