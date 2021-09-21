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Насколько эффективны самоходные электрические тележки?

Новости. Общество
10:19, 24 Сентября 2021

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Самоходные тележки используются для перевозки палетированных грузов на большие расстояния.

Эффективность оборудования достигается на крупном складе, где требуется неоднократное преодоление больших расстояний.

На странице каталога https://advanta-kazan.ru/skladskaya-tekhnika/samokhodnye-telezhki.html можно выбрать и купить подходящую электротележку. Предлагаемое оборудование соответствует отечественным и мировым стандартам. В модельном ряду присутствуют электрические рохли с разными эксплуатационными параметрами.

Подбор самоходной тележки

Самоходная электротележка — вид гидравлической модели с электрическим приводом. Наличие мотора обеспечивает скорость, удобство и эффективность работы складской техники. На небольшом, а также крупном складе такой агрегат станет хорошим дополнением к основному парку, избавит от рутины персонал, повысит качество труда.

Плюсы электрических тележек:

  • оптимизация грузооборота;
  • облегчение условий труда для операторов;
  • минимальные риски травмирования и повреждения грузов.

Электротележки могут быть:

Поводковыми. У таких моделей имеется длинная и удобная рукоятка, при помощи которой и осуществляется управление машиной;

С платформой. Такая техника превращается в небольшой погрузчик. При помощи платформы оператору не нужно идти рядом, а достаточно находиться на отведенном месте, чтобы совершать все требуемые операции.

Выбирая складскую технику, стоит обратить внимание на следующее:

  • Грузоподъёмность. От этого зависит максимальная грузоподъёмность машины;
  • Мощность мотора. Данный параметр оказывает влияние на скорость передвижения;
  • Ёмкость батареи. Показатель влияет на то, насколько долго оборудование может работать без подзарядки;
  • Размеры. Обычно модели с платформой являются более удобными. Они хорошо подходят для небольших и узких помещений.

Если сложно сделать выбор, воспользуйтесь помощью профессионалов advanta-kazan.ru. На сайте представлен широкий ассортимент складской техники по выгодной стоимости. Присутствуют выгодные условия оплаты и доставки оборудования.

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