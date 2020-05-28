Самоизоляция с комфортом: "Ростелеком" подключил к быстрому интернету парк-отель "Хутор Ярви" в Карелии

"Ростелеком" обеспечил услугами связи парк-отель "Хутор Ярви" в Лахденпохском районе Карелии.

Для организации подключения специалисты компании проложили километр волоконно-оптического кабеля от магистральной сети до парк-отеля, а затем развели оптику к зданиям туристического комплекса.

Теперь на территории "Хутор Ярви" доступен высокоскоростной интернет. В коттеджах и номерах таунхаусов также были установлены приставки для просмотра мультимедийной платформы Wink. В ресторане, здании администрации, на гостевой парковке и территории перед складскими помещениями специалисты "Ростелекома" смонтировали камеры видеонаблюдения.

"В тот момент, когда гости стали приезжать к нам исключительно на самоизоляцию, значение услуг связи выросло в разы. Качественный интернет для нас сейчас так же важен, как электроэнергия, горячая вода, меню в ресторане и уровень комфорта наших номеров. Кто-то, находясь на природе, работает удаленно. Другие гости, отправившись к нам, наконец-то получают возможность отдохнуть за городом, при этом они могут продолжать пользоваться интернетом в комфортном режиме: смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями", – рассказал Игорь Гаврилюк, руководитель парк-отеля "Хутор Ярви".

"Технические возможности волоконно-оптической линии позволяют нашим клиентам пользоваться не только базовыми услугами, но и другими перспективными решениями “Ростелекома”, которые будут полезны для бизнеса. Это, например, и видеонаблюдение, и “Виртуальная АТС”, позволяющая легко и быстро организовать корпоративный кол-центр", – отметил Александр Кулаков, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

Узнать больше о услугах "Ростелекома" для корпоративных клиентов можно на официальном сайте компании, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00

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