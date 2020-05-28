890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Индекс самоизоляции петрозаводчан остается на низком уровне
28.05.2020 17:01
В Петрозаводске устроили крестный ход во время карантина (ФОТО) 7
Сегодня 06:40
В России от коронавируса скончалось рекордное число инфицированных 2
Сегодня 10:47
Кинотеатрам могут разрешить работать при определенных условиях
28.05.2020 16:22
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:02
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 6
Сегодня 07:15

Самоизоляция с комфортом: "Ростелеком" подключил к быстрому интернету парк-отель "Хутор Ярви" в Карелии

Новости. Экономика
13:43, 29 Мая 2020
фото: © Хутор Ярви/hutorjarvi.ru
Загрузка...

"Ростелеком" обеспечил услугами связи парк-отель "Хутор Ярви" в Лахденпохском районе Карелии.

Для организации подключения специалисты компании проложили километр волоконно-оптического кабеля от магистральной сети до парк-отеля, а затем развели оптику к зданиям туристического комплекса.

Теперь на территории "Хутор Ярви" доступен высокоскоростной интернет. В коттеджах и номерах таунхаусов также были установлены приставки для просмотра мультимедийной платформы Wink. В ресторане, здании администрации, на гостевой парковке и территории перед складскими помещениями специалисты "Ростелекома" смонтировали камеры видеонаблюдения.

"В тот момент, когда гости стали приезжать к нам исключительно на самоизоляцию, значение услуг связи выросло в разы. Качественный интернет для нас сейчас так же важен, как электроэнергия, горячая вода, меню в ресторане и уровень комфорта наших номеров. Кто-то, находясь на природе, работает удаленно. Другие гости, отправившись к нам, наконец-то получают возможность отдохнуть за городом, при этом они могут продолжать пользоваться интернетом в комфортном режиме: смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями", – рассказал Игорь Гаврилюк, руководитель парк-отеля "Хутор Ярви".

"Технические возможности волоконно-оптической линии позволяют нашим клиентам пользоваться не только базовыми услугами, но и другими перспективными решениями “Ростелекома”, которые будут полезны для бизнеса. Это, например, и видеонаблюдение, и “Виртуальная АТС”, позволяющая легко и быстро организовать корпоративный кол-центр", – отметил Александр Кулаков, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Карельского филиала ПАО "Ростелеком".

Узнать больше о услугах "Ростелекома" для корпоративных клиентов можно на официальном сайте компании, а также по бесплатному номеру 8 800 200 30 00

 

 

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
Сегодня 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»