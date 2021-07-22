Самолет из Крыма совершил вынужденную посадку в Петрозаводске

Из-за грозы отдыхавшие в Симферополе петербуржцы приземлились в Петрозаводске.

Самолёту авиакомпании «Россия» вечером 28 июля пришлось вместо петербургского «Пулково» садиться на аэровокзале Петрозаводска. В итоге дома жители города окажутся намного позже запланированного, сообщила «Фонтанка.ру».

В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» подтвердили, что борт по решению экипажа был перенаправлен в более спокойное место из-за метеоусловий.

По данным Flightradar24, самолёт успешно сел в Карелии.