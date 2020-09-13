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Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск

Новости. Происшествия
18:58, 14 Сентября 2020
фото: АСС / Юрий Смитюк
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Воздушное судно дважды пыталось взлететь в сочинском аэропорту для выполнения рейса в столицу Карелии, но не смогло набрать высоту.

Как сообщили "Столице на Онего" пассажиры рейса "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь", самолет, который должен был вылететь сегодня в 11.40, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, самолет остался в аэропорту, рейс отложили.  

"Должны были вылететь из Сочи в Петрозаводск в 11.40. Взлететь не смогли, зарулили на стоянку, всех высадили обратно в накопитель, обещали вылет в 14.40. В 14.50 пошли опять на взлёт, опять не смогли скорость набрать и зарулили на стоянку, всех попросили выйти", - сообщил нам пассажир рейса.

По словам нашего источника, багаж вернули пассажирам в терминале.

Нештатную ситуацию нам подтвердили в Минтрансе Карелии.

Как сообщили в министерстве, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна. В настоящее время авиакомпания "Северсталь" выслала для выполнения рейса в Петрозаводск другой самолет.

Ожидается, что самолет вылетит в столицу Карелии в 21.40.

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