Самолёт «Сочи — Петрозаводск» экстренно развернулся, подлетая к Карелии

Борт из Сочи не приземлился в аэропорту карельской столицы.

Самолет из Сочи не приземлился в аэропорту Петрозаводска, а развернулся на подлете к нему. Об этом рассказал телеграм-канал «Карельский Дворик».

Самолёт «Сочи — Петрозаводск» по неизвестным причинам не сел в Петрозаводске и улетел за пределы Карелии, сообщил источник со ссылкой на информацию Flightradar.



Причины на данный момент неизвестны.

«Судя по данным приложения Flightradar, воздушное судно идёт на посадку в Череповце», — уточнил ночью 4 декабря телеграм-канал.