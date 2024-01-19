В Петрозаводске самосвал протаранил стоящую на перекрестке легковушку

Момент дорожной аварии на Кукковке в карельской столице попал на видео.
О дорожной аварии в Петрозаводске сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же разместили видео.
ДТП произошло в пятницу, 19 января, на улице Лыжной около конечной остановки троллейбуса на Кукковке. Как рассказали в сети, там произошла авария с самосвалом и южнокорейским легковым авто Hyundai.
Судя по видео, самосвал протаранил остановившуюся на перекрестке Hyundai. Грузовик не смог затормозить и врезался в стоящую легковушку сзади, в итоге проехав вместе с ней еще несколько метров вперед.
Обстоятельства аварии уточняются.
В коментариях пользователи паблика отметили, что «там правая полоса — лёд конкретный».
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