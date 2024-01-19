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В Петрозаводске самосвал протаранил стоящую на перекрестке легковушку

Новости. Дорожная хроника
08:50, 20 Января 2024
фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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Момент дорожной аварии на Кукковке в карельской столице попал на видео.

О дорожной аварии в Петрозаводске сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Там же разместили видео.

ДТП произошло в пятницу, 19 января, на улице Лыжной около конечной остановки троллейбуса на Кукковке. Как рассказали в сети, там произошла авария с самосвалом и южнокорейским легковым авто Hyundai.

Судя по видео, самосвал протаранил остановившуюся на перекрестке Hyundai. Грузовик не смог затормозить и врезался в стоящую легковушку сзади, в итоге проехав вместе с ней еще несколько метров вперед. 

Обстоятельства аварии уточняются. 

В коментариях пользователи паблика отметили, что «там правая полоса — лёд конкретный».

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