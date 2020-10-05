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Самозанятые в России получат доступ к мерам поддержки малого и среднего бизнеса

Новости. Экономика
21:05, 06 Октября 2020
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Им станут доступны займы от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Правительство России расширило меры поддержки бизнеса в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Согласно подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным постановлению, самозанятые граждане смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухгалтерского учета, пройти обучающие курсы. Им станут доступны займы до 1 миллиона рублей от государственных микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Кроме того, как отмечается на официальном сайте правительства РФ, утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.         

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