Самозанятым обещают льготы на получение государственных заказов

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Правительство рассмотрит законопроект, которым предлагается распространить льготы малого и среднего бизнеса на самозанятых, участвующих в госзакупках.
Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.
"Ещё одна тема, тоже связанная с экономикой и инвестициями в конечном счёте, касается самозанятых. Пока они участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах. Сегодня мы рассмотрим законопроект, который даёт им некоторые льготы. Речь идёт о распространении на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса", — приводятся слова премьера в опубликованной на сайте правительства стенограмме мероприятия.
Зачем это нужно властям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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