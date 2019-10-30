Самозанятым обещают льготы на получение государственных заказов

Правительство рассмотрит законопроект, которым предлагается распространить льготы малого и среднего бизнеса на самозанятых, участвующих в госзакупках.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Ещё одна тема, тоже связанная с экономикой и инвестициями в конечном счёте, касается самозанятых. Пока они участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах. Сегодня мы рассмотрим законопроект, который даёт им некоторые льготы. Речь идёт о распространении на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса", — приводятся слова премьера в опубликованной на сайте правительства стенограмме мероприятия.

Зачем это нужно властям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".