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Новости. Экономика
10:01, 17 Июня 2019
фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Самозанятым в Карелии расскажут, как накопить на пенсию

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Самозанятые жители Карелии и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться своими пенсионными правами с учетом изменений, вступивших в силу в 2019 году.

Этой теме будет посвящен семинар "Учет пенсионных прав лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой", который пройдет 19 июня в рамках проекта "Пенсионная среда" в зале Отделения ПФР по Республике Карелия.

Начало семинара в 15.00. Место проведения – зал Отделения ПФР по Республике Карелия (ул. Кирова, д.23).

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-17 11:27:35
Многим нашим людям, начиная с перестройки, пришлось стать самозанятыми. Начальника цеха нет, так как завода нет, мастера нет, бригадира нет. Куда крестьянину деться из посёлка Челмужи или Кубово, проживающему в общежитии? Только в Турцию мотаться надо было за шмотками для перепродажи. Этим многим не снилось даже в самом страшном сне, что надо платить налоги и делать отчисления в пенсионный фонд. Так и жили как у умели. Некоторые даже квартирки детям построили. Они бы и далее никуда не платили, но всё когда-то кончается. Государство отряхнулось от сна и вспомнило о людях. :)
User
2019-06-17 10:49:35
После того, как государство отжало у населения сначала накопительную часть пенсии, а потом и саму пенсию за 5 лет, стало окончательно понятно, что копить на нее смысла нет, т.к. сохранность накопленного ничем не гарантирована. Все эти семинары ПФР - пустой треп.
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