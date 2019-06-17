Самозанятым в Карелии расскажут, как накопить на пенсию

Самозанятые жители Карелии и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться своими пенсионными правами с учетом изменений, вступивших в силу в 2019 году.

Этой теме будет посвящен семинар "Учет пенсионных прав лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой", который пройдет 19 июня в рамках проекта "Пенсионная среда" в зале Отделения ПФР по Республике Карелия.

Начало семинара в 15.00. Место проведения – зал Отделения ПФР по Республике Карелия (ул. Кирова, д.23).

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".