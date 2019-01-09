"Сампо-лопаренка" из Карелии покажут в Москве восемь раз

Театр кукол Карелии участвует в главном московском зимнем фестивале "Путешествие в Рождество", сообщили в правительстве Карелии.

С 8 по 13 января Театр кукол Карелии играет спектакль "Саммол Лаппалайнен" на площадках главного московского зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество".

Фестиваль организован Высшей национальной премией и фестивалем "Золотая маска", в нем принимают участие театры кукол – лауреаты премии из десяти российских городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Перми, Ставрополя, Нижневартовска, Ульяновска, Якутска, Абакана и Петрозаводска.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Старый Новый год – 13 января 2019 года. В течение месяца москвичи и гости столицы могут увидеть более ста сорока уличных спектаклей театров кукол на двенадцати окружных площадках фестиваля. Все постановки адресованы детям и доступны зрителям совершенно бесплатно в разных районах Москвы.

Спектакль "Саммол Лаппалайнен" по мотивам сказки финского писателя Сакариуса Топелиуса "Сампо-лопаренок" поставлен в 2013 году в рамках проекта "Мельница сказок" Инсценировка и постановка – Юрки Тамминен, композитор – Мика Линту, художник-постановщик – Полина Чуфырёва. Это сказка об отважном мальчике, который отправился в горы посмотреть на злого великана Хийси и не побоялся сказать ему правду: солнце взойдет, вечной ночи не будет.

Спектакль "Саммол Лаппалайнен" на фестивале "Путешествие в Рождество" сыграют восемь раз. Первый спектакль Театр кукол Карелии состоялся 8 января на площадке на Митинской улице. У артистов театра за неделю фестиваля будет возможность увидеть самые различные районы Москвы и лучше узнать столицу. Завершатся показы 13 января двумя спектаклями в городе Троицке.