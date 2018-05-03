"Сампо.ру": надежный интернет и цифровое ТВ

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Теперь не только интернет, но и телевидение стало доступным.
На тарифах "Форсаж" от "Сампо.ру" можно на скорости до 100 Мбит/с выходить в интернет и смотреть ТВ без абонентской платы. 87 телеканалов заинтересуют взрослых и детей. Развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные телеканалы - все это на тарифах "Форсаж". При подключении даем ТВ-приставку в подарок.
"Форсаж" отлично подходит для всей семьи и не бьет по кошельку. Ежемесячная плата составляет 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).
А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой Город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет".
Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте "Сампо.ру".
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