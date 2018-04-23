Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:00, 23 Апреля 2018

Сампо.ру: интернет и ТВ без границ

По теме

Жители Карелии смогут узнать о пенсионных накоплениях по "горячей линии"
23.04.18 13:08
Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере
23.04.18 12:54
Автошкола "Престиж" готова к проведению летних занятий
23.04.18 12:30
Все новости
Загрузка...

Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "Форсаж". Качественный и доступный интернет, а также ТВ без абонентской платы гарантированы.

"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на всё и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку.

Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.

Действует специальное предложение - при подключении тарифа "Форсаж – 36", "Форсаж – 60", "Форсаж – 100" "Сампо.ру" дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!

"Сампо.ру" — это качественный и надежный доступ в сеть Интернет 24 часа в сутки.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

 

На правах рекламы

По теме

Жители Карелии смогут узнать о пенсионных накоплениях по "горячей линии"
23.04.18 13:08
Супруг Котович стал ее защитником в суде по делу о гибели детей на Сямозере
23.04.18 12:54
Автошкола "Престиж" готова к проведению летних занятий
23.04.18 12:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

Сегодня 11:16
Расследование
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 1
С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:18
Личное мнение
Футбол как политика
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 4
19.04.2018 10:29
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 7
19.04.2018 08:52
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»