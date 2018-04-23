Сампо.ру: интернет и ТВ без границ

Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "Форсаж". Качественный и доступный интернет, а также ТВ без абонентской платы гарантированы.

"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на всё и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку.

Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.

Действует специальное предложение - при подключении тарифа "Форсаж – 36", "Форсаж – 60", "Форсаж – 100" "Сампо.ру" дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!

"Сампо.ру" — это качественный и надежный доступ в сеть Интернет 24 часа в сутки.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

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