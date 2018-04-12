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Новости. Экономика
13:04, 12 Апреля 2018

 "Сампо.ру": Интернет и ТВ без границ

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "Форсаж". Качественный и доступный интернет, а также ТВ без абонентской платы гарантированы.

"Форсаж" - это высокоскоростной интернет, которого хватит абсолютно на всё, и 87 ТВ-каналов без абонентской платы. "Форсаж" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку.

Популярные детские телеканалы, каналы для настоящих мужчин и милых дам, а также образовательные, развлекательные, музыкальные и более 20 новостных телеканалов на любой вкус.

Действует специальное предложение - при переходе на тариф "Форсаж – 36", "Форсаж – 60", "Форсаж – 100" Сампо.ру дарит ТВ-приставку с возможностью записи любимых телепередач!

Сампо.ру — это качественный и надежный доступ в сеть Интернет 24 часа в сутки.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

На правах рекламы

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