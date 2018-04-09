Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
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Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
13:01, 09 Апреля 2018

"Сампо.ру": подключи интернет со скидкой

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "Контракт".

"КонтракТ" - это качественный и доступный интернет от 15 Мбит/с с единоразовой годовой абонентской платой.

При подключении к тарифу "КонтракТ" "Сампо.ру" дает скидку 30%.

"КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к  тарифу "КонтракТ-36" внешняя скорость интернет-соединения составит 36 Мбит/с, а единоразовый годовой платеж – 3500 рублей. Экономия более 1500 рублей.

Воспользовавшиеся предложением абоненты "Сампо.ру" получат приятный бонус: беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Archer C50 при подключении к тарифу "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с.

Подключай "КонтракТ" от "Сампо.ру", плати один раз в год и пользуйся высокоскоростным интернетом без ограничений!

"Сампо.ру" - Надежный. Быстрый. Твой.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.

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