Самые активные участники акции «Марафон зеленых дел» получили Красную книгу Карелии

Столица Карелии присоединилась к акции «Марафон зеленых дел», приуроченной к Всемирному дню окружающей среды.

В разных регионах России 5 июня проводились Всероссийская экологическая акция «Вода России», «Марафон зеленых дел» и международная акция «Чистые берега Евразии-2022» под эгидой Всероссийского общества охраны природы.

В Петрозаводске также прошли экологические мероприятия, центральным из которых стала акция по уборке берегов Неглинки возле гимназии № 17.

В акции по уборке берегов Неглинки приняли участие сотрудники МЧС, мэрии Петрозаводска, учащиеся и педагоги гимназии № 17, работники Минприроды Карелии и подведомственных организаций, а также волонтеры из числа горожан.

Активистов приветствовал вице-премьер правительства Карелии — министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович. Он лично посетил акцию возле 17-й гимназии, как и обещал в прошлом году.

Три команды с мешками и инвентарем начали очищать территорию возле берега Неглинки, в районе Неглинского моста, недалеко от пересечения улиц Дзержинского и Вольной. Там, в небольшой роще, скопилось немало мусора — как принесенного речными волнами, так и оставленного несознательными горожанами.

Министр природных ресурсов не остался в стороне, — засучив рукава, он принялся за работу.

Отметим, что самые активные участники акции получили призы: футболки, кепки и косынки с символикой акции и новое издание Красной книги Карелии.

Подробнее о том, как прошла акция, читайте здесь.