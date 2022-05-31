890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
«Аннушки» возвращаются
07.06.2022 11:25
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
07.06.2022 15:40

Самые активные участники акции «Марафон зеленых дел» получили Красную книгу Карелии

Новости. Общество
10:54, 08 Июня 2022
фото: © Александр Орлов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Столица Карелии присоединилась к акции «Марафон зеленых дел», приуроченной к Всемирному дню окружающей среды.

В разных регионах России 5 июня проводились Всероссийская экологическая акция «Вода России», «Марафон зеленых дел» и международная акция «Чистые берега Евразии-2022» под эгидой Всероссийского общества охраны природы.

В Петрозаводске также прошли экологические мероприятия, центральным из которых стала акция по уборке берегов Неглинки возле гимназии № 17.

В акции по уборке берегов Неглинки приняли участие сотрудники МЧС, мэрии Петрозаводска, учащиеся и педагоги гимназии № 17, работники Минприроды Карелии и подведомственных организаций, а также волонтеры из числа горожан.

Активистов приветствовал вице-премьер правительства Карелии — министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович. Он лично посетил акцию возле 17-й гимназии, как и обещал в прошлом году.

Три команды с мешками и инвентарем начали очищать территорию возле берега Неглинки, в районе Неглинского моста, недалеко от пересечения улиц Дзержинского и Вольной. Там, в небольшой роще, скопилось немало мусора — как принесенного речными волнами, так и оставленного несознательными горожанами.

Министр природных ресурсов не остался в стороне, — засучив рукава, он принялся за работу.

Отметим, что самые активные участники акции получили призы: футболки, кепки и косынки с символикой акции и новое издание Красной книги Карелии.

Подробнее о том, как прошла акция, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2022, 08:20
Две деревни Карелии вошли в топ-8 самых красивых деревень России
05.06.2022, 13:19
Названы имена первых кандидатов на должность главы Карелии
07.06.2022, 15:40
«Дождь в Карелии будет идти целые сутки»
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
05.06.2022, 16:05
Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки (ФОТОФАКТ)
02.06.2022, 14:14
В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду

Аналитика

Сегодня 10:20
Политкухня
Кандидатов много, интриги нет?
В Карелии началась избирательная кампания по выборам главы республики.
Дмитрий Фабрикантов: «Наша поездка — проявление мудрости»
Сегодня 09:10
Альянс кооперации и успеха
Сегодня 09:00
«Аннушки» возвращаются
07.06.2022 11:25
Виновных не нашлось
06.06.2022 16:08
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2022 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.