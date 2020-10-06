Самые эффективные муниципальные власти Карелии получили денежные поощрения

Министерство экономического развития Карелии объявило результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Они содержатся в подготовленном министерством "Сводном докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия за 2019 год".

Самые высокие оценки получили власти Костомукши, Олонецкого и Пудожского районов. Как их наградили, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".