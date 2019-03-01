Самые креативные болельщики турнира на Кубок председателя Петросовета получат специальные призы

Оргкомитет турнира по волейболу на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука объявил конкурс рисунков и плакатов среди зрителей соревнований.

По условиям конкурса в борьбе за первый приз смогут участвовать любители волейбола всех возрастов, которые нарисуют рисунок на тему турнира и загрузят его фото в альбом официальной группы мероприятия соцсети "ВКонтакте". Лучшая работа будет определена по количеству лайков, поставленных под изображением участниками группы. К слову, на конкурс уже поступили первые работы.

Вторым спецпризом оргкомитет поощрит самого активного болельщика на трибунах, который изготовит своими руками плакат или баннер в поддержку любимой команды или соревнований и придет поддержать спортсменов в дни проведения турнира.

Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии закрытия соревнований по волейболу на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, которая состоится в последний день состязаний - 3 марта в 15.00.

Напомним, что 4-й традиционный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука пройдет в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7) в эти выходные - 2 и 3 марта.

Поддержать команды приглашаются все любители спорта. Торжественное открытие соревнований с развлекательной программой для всей семьи состоится в субботу (2 марта) в 14.00. Вход на все мероприятия свободный.

Подробности о проведении турнира и другая полезная информация – в официальной группе соревнований "ВКонтакте".