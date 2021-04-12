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Самые необходимые продукты питания в Карелии стоят дороже, чем в большинстве регионов СЗФО

Новости. Общество
10:21, 13 Апреля 2021
фото: pixabay
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Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии достигла 5,4 тыс. рублей.

По этому показателю республика заняла третье место в рейтинге, опубликованном Карелиястатом.

В условный продуктовый набор входят самые необходимые продукты питания, перечень которых утвержден правительством на основании заключения экспертов. В него входят картофель, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, масла, яйца, мясо, рыба, хлеб и ряд других, необходимых для жизни товаров.

Этот набор дороже чем в Карелии только в Архангельской и Мурманской областях и дешевле в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада.

По стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг Карелия тоже в числе "антилидеров" - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Злой поцъ
2021-04-13 12:15:02
Не удивительно!
Когда Президент сказал , что "надо отрегулировать цены", сразу пошёл покупать,пока не повысили,как обычно при его обещаниях, песок сахарный брал по 39 р.за кг, масло подсолнечное( "Золотая семечка" ), по 65 р.за литр, куриц несколько по 103 р.за кг, до сих пор запасы есть, сравнил цены после "обещаний понизить", остался доволен тем,что не послушал лапшу на уши,а накупил всё в прок...и чай тоже....
театральный критик
2021-04-13 10:51:23
Кроме леопольдишки никто не голодает.
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