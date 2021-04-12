Самые необходимые продукты питания в Карелии стоят дороже, чем в большинстве регионов СЗФО

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в Карелии достигла 5,4 тыс. рублей.

По этому показателю республика заняла третье место в рейтинге, опубликованном Карелиястатом.

В условный продуктовый набор входят самые необходимые продукты питания, перечень которых утвержден правительством на основании заключения экспертов. В него входят картофель, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, масла, яйца, мясо, рыба, хлеб и ряд других, необходимых для жизни товаров.

Этот набор дороже чем в Карелии только в Архангельской и Мурманской областях и дешевле в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада.

По стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг Карелия тоже в числе "антилидеров" - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".