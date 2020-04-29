Самые подходящие места для съемок видео появятся на онлайн-карте Карелии

Союз кинематографистов Карелии приступил к реализации проекта по созданию специальной онлайн-карты республики, на которой будут отмечены места, подходящие для съемок профессиональных фильмов и любительского видео.

Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Карелии.

Главными критериями для создания карты станут не только красота или уникальность тех или иных мест, но и близость к местам питания и проживания, качество дорог, удаленность от городов.

Это раскроет Карелию с туристической и экономической сторон – покажет гостям из других регионов и стран новые места, которые они могут посетить в качестве туристов.

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