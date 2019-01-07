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Новости. Экономика
09:00, 07 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

"Самые страшные санкции – отказ государства от развития"

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Так заявил депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, рассуждая о судьбе Надвоицкого алюминиевого завода.

"Говоря о Надвоицах, подтвердились опасения, которые были озвучены четыре года назад. Закрытие завода, на мой взгляд, в малой степени связано с санкциями. Ситуация, когда государство смотрит "в рот" миллиардерам-собственникам и разрешает только точечное развитие, а в целом все выжигается, не приводит к развитию, об этом не идёт речь вообще. Самые страшные санкции – отказ государства от развития. Построенная за огромные деньги в Надвоицах промплощадка, так и не нашла своего инвестора. И не думаю, что он появится в ближайшее время, что бы ни говорил глава Карелии, представляя "интересные проекты" в виде облачных производств по изготовлению каких-то изделий из шунгита (видимо, четки будет предложено мужикам набирать) или швейных цехов.

Закрытие завода, к сожалению, послужит поводом для оттока работоспособного населения и молодёжи, которая, в большинстве своём, не связывает своего будущего с Карелией. Надвоицы, как и республика, потеряют достаточное количество денежных средств, поступающих в бюджет в виде налогов. Картина вырисовывается достаточно плачевная, особенно накануне празднования 100-летия республики",- заявлял Андрей Рогалевич.

Самые яркие цитаты политиков, депутатов и чиновников, по которым запомнился 2018 год, читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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кир
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