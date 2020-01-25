Самые жестокие преступники Карелии: кто в республике получил пожизненные сроки

Текст о самых опасных преступниках Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.

В январе 2020 года Следственный комитет Российской федерации отмечает девятую годовщину со дня создания. Следком занимается расследованием дел наиболее опасных преступников, к которым, в частности, относятся убийцы. По статистике ведомства, в период современной России на территории Карелии к пожизненному сроку лишения свободы были приговорены 5 человек, причем одному из них срок был впоследствии смягчен.



Примечательно, что все пожизненные приговоры в Карелии были вынесены в один исторический период - под самый финал "нулевых" годов: с 2007 по 2009 год. Исключением стал убийца девушек Антон Ипатов, осужденный в 2019 году.

Текст о карельских преступниках, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы, читайте далее.