890x80
Реклама
Следком Карелии сообщил, кто погиб на пожаре в Петрозаводске
Сегодня 09:42
Житель Карелии изрезал ножом женщину за отказ жить с ним 2
Сегодня 09:16

Самый большой каток открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
17:56, 16 Января 2022
фото: Республика Карелия/Вк

Новости партнеров

В губернаторском парке Петрозаводска открылся самый большой городской каток.

«Кататься на нем горожане смогут ежедневно. По воскресеньям здесь будут проходить мастер-классы, фестивали и соревнования по дворовому хоккею», - сообщается в паблике правительства Карелии.

В столице Карелии работают и другие катки: на площади Кирова, в спорткомплексе «Луми», у школ № 11 и 35, на Варкауса,15-а, в микрорайонах Кукковка (недалеко от новой «Ленты») и Древлянка-8 (ул. Чистая). Также лед зальют у лицея № 1, школ № 19, 33, 34 и 39.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экcперд
2022-01-16 19:16:55
А хорошо бы там звучала песня Яна Френкеля " Русское поле", чтобы вечнонедовольную либеральную грядку тошнило в кустах.
кир
2022-01-16 20:06:52
Экcперд, +++++, согласен на все сто.
насмешница
2022-01-16 20:01:52
Экcперд,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, ФОНАРЬ. :)

Os
2022-01-16 18:43:47
Это не такой уж и повод для гордости - раньше и Спартак заливали, и Юность целиком, даже общероссийские соревнования по хоккею с мячом проводили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 16
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 31
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 8
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 7
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»