Самый большой каток открылся в Петрозаводске

В губернаторском парке Петрозаводска открылся самый большой городской каток.

«Кататься на нем горожане смогут ежедневно. По воскресеньям здесь будут проходить мастер-классы, фестивали и соревнования по дворовому хоккею», - сообщается в паблике правительства Карелии.

В столице Карелии работают и другие катки: на площади Кирова, в спорткомплексе «Луми», у школ № 11 и 35, на Варкауса,15-а, в микрорайонах Кукковка (недалеко от новой «Ленты») и Древлянка-8 (ул. Чистая). Также лед зальют у лицея № 1, школ № 19, 33, 34 и 39.