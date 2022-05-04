Самый большой водопад в Карелии еще не выключили

Водосброс Пальеозерской ГЭС в поселке Гирвас продолжается, сообщила пресс-секретарь филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Арина Степенная.

По словам Арины Степенной, предварительно, водосброс продлится еще одну неделю.

«Но все зависит от погоды, конечно же. Это очень условные сроки, но в предстоящие выходные можно смело планировать поездку», — написала пресс-секретарь филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» на своей странице в соцсети.

Арина Степенная профессионально запечатлела на фото летящую воду самого большого рукотворного водопада в Карелии.

«Поток бурлящей воды в выходные был особенно большой, а водяная пыль достигала нескольких метров. Очень сильный эмоциональный толчок исходит от этого места силы, не иначе», — поделилась впечатлениями Арина.

Ранее сообщалось, что в поселке Гирвас в Кондопожском районе 29 апреля начнётся водосброс на Пальеозерской ГЭС.