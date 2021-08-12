Самый комфортный двор ищут в Петрозаводске

Мэрия столицы Карелии приглашает горожан принять участие в конкурсе «Мой комфортный двор».

Администрация Петрозаводска запустила городской конкурс «Мой комфортный двор». Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

К участию в конкурсе приглашают инициативные группы жителей многоквартирных домов, ТСЖ, жилищные кооперативы, управляющие организации. Горожане смогут не только побороться за победу, но и поделиться своими успешными идеями в создании общественных пространств во дворах.

Конкурс проводится по двум номинациям. «Территория комфорта» — на лучшее оснащение двора элементами благоустройства: скамейками, детским игровым оборудованием, спортивными площадками, беседками и прочим. «Зеленый островок» — на лучшее озеленение и цветочное оформление дворовой территории.

Заявки на участие принимаются до 31 августа.

В сообщении администрации Петрозаводска описаны условия участия в конкурсе.

Победителей ждут дипломы и подарки. Конкурсная комиссия будет работать с 1 по 15 сентября. Она оценит качественное состояние элементов благоустройства, оригинальность исполнения и степень вовлеченности жителей.