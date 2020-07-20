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Самый кровавый маньяк России, на счету которого 81 жертва, признался еще в двух убийствах женщин

Новости. Криминал
21:30, 20 Июля 2020
фото: © Следственным управлением СК России по Иркутской области
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Вскрылись новые эпизоды преступлений ангарского маньяка Михаила Попкова.

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, один из самых кровавых маньяков России, отправлен в Иркутскую область, сообщает сайт телеканала ВГТРК Вести.ру.  

Как рассказали в управлении Следственного комитета РФ по региону, 56-летний Михаил Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

По одному из эпизодов Попкову уже предъявлено обвинение, по второму эпизоду проводятся следственные действия.

Попков был дважды приговорен к пожизненному заключению (первый приговор вынесен в 2015 году) за убийство 78 женщин, хотя причастность была доказана к совершению 81 убийства (по некоторым уголовным делам вышел срок давности).

Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области. Действовал примерно по одному сценарию: поздно вечером ездил на машине и искал женщин, которые пытались поймать такси или уехать на автобусе. Чтобы успокоить их, он показывал им свое милицейское удостоверение.

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