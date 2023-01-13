Самый сложный участок трассы Петрозаводск - Суоярви ремонтируют даже зимой (ФОТО)

Реконструкцию участка этой трассы с 25 по 33 километр проводит предприятие из Петрозаводка ПСК «Строитель».
Подрядчик, компания ПСК «Строитель», продолжает реконструкцию региональной дороги из Петрозаводска до Суоярви.
Сейчас рабочие приводят в порядок самый сложный участок трассы в Пряжинском районе Карелии, с 25 по 33 километр.
Подрядной организации предстоит выполнить полный комплекс дорожно-строительных работ. Сейчас рабочие занимаются выемкой торфа, а также отсыпкой земляного полотна.
Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие республики до 2023 года».
Напомним, полностью реконструкцию на этом участке автодороги должны завершить до 30 ноября, сообщили в Минтрансе Карелии.
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