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Стали известны точные сроки окончания ремонта трассы под Петрозаводском

Новости. Общество
14:46, 18 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии озвучил точные сроки окончания ремонта проблемных участков на трассе Петрозаводск-Суоярви.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поделился результатами проверки ремонта одной из важнейших региональных дорог Карелии — трассы Петрозаводск-Суоярви.

Глава региона уточнил сроки сдачи разных участков строительства. Так, часть дороги от аэропорта до Чалны будет сдана в июле этого года. По новому двухполосному мосту через реку Сяпся подрядчик обязался пустить движение до конца 2021 года.

«Далее в этом году планируем приступить к реконструкции самого, пожалуй, проблемного участка с 25 по 33 км. Средства на эти работы также выделил федеральный центр в рамках продления ФЦП развития Карелии. Более того, сейчас мы прорабатываем вопрос по включению трассы в опорную сеть дорог России. Рассчитываем, что это предложение тоже получит поддержку на федеральном уровне, и мы сможем продолжить дальнейший ремонт трассы», — рассказал Артур Парфенчиков на своей странице.

Конечная цель строительства, как отметил глава Карелии — обеспечить время передвижения по по автодороге от Суоярви до Петрозаводска за час с небольшим. Помимо этого, предполагается, что наличие хорошей трассы станет мощным импульсом для развития прилегающих к ней населенных пунктов.

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