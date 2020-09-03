Самый высокооплачиваемый директор школы Петрозаводска стала заслуженным работником образования

Звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" получила руководитель петрозаводского лицей №1 Анжелика Гуденко, ранее признанная самым высокооплачиваемым школьным директором города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Карелия", согласно которому почетные звания присвоены пяти специалистам дошкольного, общего и дополнительного образования карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, большой вклад в развитие образования республики почетное звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" присвоено директору лицея №1 Анжелике Гуденко. Ранее сообщалось, что Гуденко была признана самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заслуженным работником образования республики Карелия также стала учитель-логопед детсада № 108 "Снежинка" Ирина Гурова.

Почетное звание "Заслуженный учитель республики Карелия" было присвоено учителю русского языка школы № 38 Ларисе Дворянкиной и учителю химии гимназии № 30 им. Д.Н. Музалева Ирине Терентьевой.

Также за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике почетное звание "Заслуженный работник физической культуры республики Карелия" присвоено тренеру спортивной школы Олимпийского резерва № 3 Ирине Холмецкой.

Кто еще из петрозаводских директоров школ вошел в число самых высокооплачиваемых школьных руководителей, можно почитать далее.