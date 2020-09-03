Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лесоруб из Карелии побил мировой рекорд 3
03.09.2020 18:20
Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35 2
Сегодня 08:42
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Сегодня 11:40
Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
Сегодня 08:20
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43

Самый высокооплачиваемый директор школы Петрозаводска стала заслуженным работником образования

Новости. Общество
14:05, 04 Сентября 2020
фото: © lyceum1.karelschool.ru
Загрузка...

Звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" получила руководитель петрозаводского лицей №1 Анжелика Гуденко, ранее признанная самым высокооплачиваемым школьным директором города.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ "О награждении государственными наградами Республики Карелия", согласно которому почетные звания присвоены пяти специалистам дошкольного, общего и дополнительного образования карельской столицы. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, большой вклад в развитие образования республики почетное звание "Заслуженный работник образования республики Карелия" присвоено директору лицея №1 Анжелике Гуденко. Ранее сообщалось, что Гуденко была признана самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заслуженным работником образования республики Карелия также стала учитель-логопед детсада № 108 "Снежинка" Ирина Гурова.

Почетное звание "Заслуженный учитель республики Карелия" было присвоено учителю русского языка школы № 38 Ларисе Дворянкиной и учителю химии гимназии № 30 им. Д.Н. Музалева Ирине Терентьевой.

Также за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике почетное звание "Заслуженный работник физической культуры республики Карелия" присвоено тренеру спортивной школы Олимпийского резерва № 3 Ирине Холмецкой.

Кто еще из петрозаводских директоров школ вошел в число самых высокооплачиваемых школьных руководителей, можно почитать далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-04 15:48:38
Причём тут деньги в заголовке?
lelikk71
2020-09-04 15:11:50
Крыша в лицее протекла, а директора награждают!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»