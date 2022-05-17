Самым нуждающимся заключенным в колонии Петрозаводска принесли «пасхальные подарки»

В исправительную колонию №9 передали «пасхальные подарки», сообщили в УФСИН Карелии.

Помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк посетил исправительную колонию № 9. Поводом для визита стала передача подарочных наборов, собранных в рамках благотворительной акции «Пасхальный подарок», организованной отделом социального служения Петрозаводской и Карельской епархии совместно с отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

Каждый такой набор включает в себя предметы первой необходимости: средства гигиены, письменные принадлежности, теплые вещи, а также чай и сладости.

«Подарки предназначены для наиболее нуждающихся осужденных. Вещи вполне обычные, нужные, но каким смыслом они наполняются в местах лишения свободы. Пусть частичка тепла напомнит каждому, что он не забыт, а это — повод надеяться на лучшее», — поясняет протоиерей Леонид Леонтюк.

Священник напомнил, что в этом году главный христианский праздник Светлой Пасхи выпал на 24 апреля, празднование продолжается 40 дней до Вознесения Господня.