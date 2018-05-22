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Новости. Общество
13:04, 22 Мая 2018

Самыми востребованными рабочими профессиями в Карелии стали сварщик и электрик

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Служба исследований HeadHunter провела анализ рынка труда в республике и назвала наиболее востребованные рабочие профессии.

Исследователи HeadHunter  провели анализ 347 вакансий, созданных на портале работодателями из Карелии в профобласти "Рабочий персонал" в период с 1 марта по 17 мая, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-22 13:48:08
Уличный торговец и сборщик металла. Где не законно - мы тут как тут.
Мизантроп
2018-05-22 14:15:28
кир, +100500
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