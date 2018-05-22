Самыми востребованными рабочими профессиями в Карелии стали сварщик и электрик

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Служба исследований HeadHunter провела анализ рынка труда в республике и назвала наиболее востребованные рабочие профессии.
Исследователи HeadHunter провели анализ 347 вакансий, созданных на портале работодателями из Карелии в профобласти "Рабочий персонал" в период с 1 марта по 17 мая, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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