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Самыми востребованными смартфонами у абонентов Tele2 в Петрозаводске остаются Samsung

Новости. Общество
16:40, 13 Апреля 2021
фото: © Tele2
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Tele2 выяснила, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью среди клиентов компании в Карелии в 2021 году.

Лидирующие позиции с 2020 года сохранили модели Samsung и Honor.

Самыми популярными моделями смартфонов среди абонентов Tele2 в Карелии по-прежнему остаются Honor. Honor 7S, 8A и 10 LITE заняли весь топ-3. Модели Honor 10i и 8S расположились на седьмой и восьмой позициях. Бренд Samsung в рейтинге представляют две модели: Galaxy A10 и Galaxy A51 — 5 и 10 замыкающее место соответственно. Irbis SF на 4 месте, Apple iPhone 7 на 9, Xiaomi Redmi 7A на 6.

В целом абоненты Tele2 в Карелии предпочитают смартфоны Samsung: доля бренда составляет 20%. На втором месте компания Honor с 17%. На модели Xiaomi приходится 11%, Apple — 8%. Самыми активными интернет-пользователями стали владельцы смартфонов Honor 10 Lite, 8A, 7S, а также Apple iPhone 7 и 11.

По итогам 2020 года абоненты оператора Tele2 в регионе «Северо-Запад» чаще выбирали для мобильного общения смартфоны: на устройства этого типа пришлось 75% трафика. Количество мобильных устройств с поддержкой технологии 4G в сети оператора увеличилось на 7 п. п. год к году и составило 91%. Клиенты в основном выбирают модели в ценовом диапазоне от 10 до 20 тыс. рублей. Только 9% гаджетов стоят более 20 тыс. рублей. Этот показатель за год увеличился на 6 п. п. При этом сохраняется высокая корреляция цены устройства с интенсивностью потребления интернет-трафика. Пользователи более дорогих моделей чаще выходят в сеть.

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