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Санаторий «Марциальные воды», где собираются строить 4-звездочный отель, не может расплатиться с долгами

Новости. Общество
15:08, 26 Апреля 2021
фото: Марцводы.рф
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Арбитражный суд Карелии поставил точку в разбирательстве между двумя государственными организациями – ГУП «КарелКоммунЭнерго» и ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Как следует из материалов дела, санаторий задолжал «КарелКоммунЭнерго» за теплоснабжение более 6 млн рублей. 

Тем временем правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации «Марциальных вод» стоимостью 45 млн рублей, в основном, за счет федерального бюджета. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей. 

Подробнее о том, чем закончился суд, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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