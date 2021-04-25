Санаторий «Марциальные воды», где собираются строить 4-звездочный отель, не может расплатиться с долгами

Арбитражный суд Карелии поставил точку в разбирательстве между двумя государственными организациями – ГУП «КарелКоммунЭнерго» и ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Как следует из материалов дела, санаторий задолжал «КарелКоммунЭнерго» за теплоснабжение более 6 млн рублей.

Тем временем правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации «Марциальных вод» стоимостью 45 млн рублей, в основном, за счет федерального бюджета. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей.

Подробнее о том, чем закончился суд, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».