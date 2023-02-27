Санавиация доставила 31 пациента в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга

С начала года трое пострадавших на пожарах были направлены в ожоговое отделение Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи.

С помощью санавиации в этом году уже три жителя Карелии, обгоревшие на пожарах, были направлены в северную столицу. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, 27 февраля мужчина 1988 года рождения был доставлен вертолетом санитарной авиации в ожоговое отделение Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Пациент был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ в тяжелом состоянии с термическими ожогами головы, туловища, рук и ног, дыхательных путей II и III степени. Поражены более 40% всей поверхности тела, из них 30-35% составляют ожоги III степени.

До этого в Санкт-Петербург с ожогами была доставлена пудожанка 1952 года рождения, еще раньше — петрозаводчанин 1965 года рождения.

Министр отметил, что ожоговые травмы — один из самых распространенных видов травм. Как правило, их получают в быту, неосторожно обращаясь с открытым огнем, раскаленными поверхностями, горючими и горячими жидкостями.

«Хорошо, если ожог небольшой. Но бывают и случаи, когда пациентам требуется помощь в условиях специализированного стационара. В прошлом году, например, в таком лечении нуждались 7 жителей Карелии, которые с тяжелыми ожоговыми травмами вертолетом также были доставлены в НИИ Джанелидзе», — пишет Михаил Охлопков.

Всего в этом году с помощью санавиации в медицинские организации Петрозаводска и Санкт-Петербурга был доставлен 31 пациент из районов Карелии, в том числе 4 детей.